Microsoft начала развертывать веб-приложение Visio для подписчиков Microsoft 365 Business
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:39
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Microsoft начала развертывать веб-версию Visio для коммерческих клиентов Microsoft 365. Веб-приложение Visio было впервые анонсировано еще в июне, и оно доступно всем подписчикам Office 365 Business и Microsoft 365 Business без дополнительной оплаты.
«Visio уже давно доступен только как отдельное приложение для приобретения для людей со специализированными потребностями в построении диаграмм. Но сейчас ситуация меняется. Мы осознаем растущую потребность в решении для создания диаграмм, которое позволит каждому более эффективно передавать информацию, поэтому мы очень рады объявить, что мы добавим основные возможности Visio в Microsoft 365 для всех подписчиков коммерческой лицензии», - пояснила компания в посте своего блога.
Встроенное веб-приложение Visio позволяет пользователям создавать и редактировать диаграммы Visio, а также без проблем совместно работать над ними со своими коллегами. Оно поставляется с набором шаблонов дизайна, таких как диаграммы процессов и базовые блок-схемы. Пользователи смогут получить доступ к приложению Visio в Microsoft Teams, а также оно интегрируется с Word и PowerPoint. Кроме того, надстройка Visio Data Visualizer для Excel предоставляет возможность создания диаграммы из данных электронной таблицы, чтобы помочь пользователям визуализировать ее.
Microsoft заявляет, что эта облегченная версия Visio не заменит существующие планы подписки и будет удовлетворять только «основные» потребности пользователей в создании диаграмм. Тем не менее, автономные планы Visio будут по-прежнему доступны для удовлетворения «более специализированных потребностей в создании диаграмм» корпоративных клиентов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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