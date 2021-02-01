Microsoft начала развертывать следующее поколение Microsoft Teams для Surface Hub
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:36
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Компания Microsoft запустила «следующее поколение» Microsoft Teams для Surface Hub (Microsoft Teams Rooms on Surface Hub), в котором реализован ряд функций, позволяющих сделать гибридные собрания более увлекательными, чем когда-либо прежде. Это обновление Microsoft Teams Rooms постепенно развертывается для всех коммерческих клиентов и клиентов GCC, и оно автоматически заменит существующий клиент Teams, доступный на устройствах Surface Hub.
«Это следующее поколение Teams на Surface Hub было переработано, чтобы вы могли перенести ваши любимые функции с рабочего стола и Microsoft Teams Rooms прямо в пространство для собраний. Благодаря новой сцене собрании, широкому набору элементов управления собраниями и популярным функциям, включая сцены режима «Вместе», пузырьки чата, реакции в реальном времени, PowerPoint Live и Whiteboard, Teams Rooms на Surface Hub обогащает совместную работу для гибридного рабочего места», - сказал Кристиан Шахт.
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Приложение Microsoft Teams Rooms позволяет пользователям Surface Hub присоединяться к собраниям прямо с экрана приветствия или страницы повестки дня. В этом релизе представлена переработанная страница повестки дня, обеспечивающая быстрый доступ к опции «Провести собрание», собраниям и специальной панели набора для совершения вызовов по PSTN.
Кроме того, новый опыт Teams Rooms для устройств Surface Hub должен заменить Skype for Business в качестве инструмента совместной работы по умолчанию, и теперь он может работать бок о бок с другими приложениями. ИТ-администраторы теперь могут настраивать определенные функции Teams Rooms прямо из меню настроек.
Позже в этом году Microsoft также планирует развернуть пару новых инструментов управления для Teams Rooms на Surface Hub. Эти инструменты включают новый Центр администрирования Teams, а также облачную службу ИТ-управления и мониторинга на базе искусственного интеллекта.
Чтобы начать работу с новым опытом Microsoft Teams Rooms, на вашем устройстве Surface Hub должна быть установлена последняя версия Windows (v19042.1202) и Teams (v1.4.00.1450). Вы можете узнать больше о настройке среды для оптимизации Microsoft Teams Rooms на Surface Hub на этой странице поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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