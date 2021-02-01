Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft начала развертывать следующее поколение Microsoft Teams для Surface Hub

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:36
  • Просмотров: 148

Компания Microsoft запустила «следующее поколение» Microsoft Teams для Surface Hub (Microsoft Teams Rooms on Surface Hub), в котором реализован ряд функций, позволяющих сделать гибридные собрания более увлекательными, чем когда-либо прежде. Это обновление Microsoft Teams Rooms постепенно развертывается для всех коммерческих клиентов и клиентов GCC, и оно автоматически заменит существующий клиент Teams, доступный на устройствах Surface Hub.

«Это следующее поколение Teams на Surface Hub было переработано, чтобы вы могли перенести ваши любимые функции с рабочего стола и Microsoft Teams Rooms прямо в пространство для собраний. Благодаря новой сцене собрании, широкому набору элементов управления собраниями и популярным функциям, включая сцены режима «Вместе», пузырьки чата, реакции в реальном времени, PowerPoint Live и Whiteboard, Teams Rooms на Surface Hub обогащает совместную работу для гибридного рабочего места», - сказал Кристиан Шахт.


Нажмите на изображение для демонстрации


Приложение Microsoft Teams Rooms позволяет пользователям Surface Hub присоединяться к собраниям прямо с экрана приветствия или страницы повестки дня. В этом релизе представлена переработанная страница повестки дня, обеспечивающая быстрый доступ к опции «Провести собрание», собраниям и специальной панели набора для совершения вызовов по PSTN.

Кроме того, новый опыт Teams Rooms для устройств Surface Hub должен заменить Skype for Business в качестве инструмента совместной работы по умолчанию, и теперь он может работать бок о бок с другими приложениями. ИТ-администраторы теперь могут настраивать определенные функции Teams Rooms прямо из меню настроек.

Позже в этом году Microsoft также планирует развернуть пару новых инструментов управления для Teams Rooms на Surface Hub. Эти инструменты включают новый Центр администрирования Teams, а также облачную службу ИТ-управления и мониторинга на базе искусственного интеллекта.

Чтобы начать работу с новым опытом Microsoft Teams Rooms, на вашем устройстве Surface Hub должна быть установлена последняя версия Windows (v19042.1202) и Teams (v1.4.00.1450). Вы можете узнать больше о настройке среды для оптимизации Microsoft Teams Rooms на Surface Hub на этой странице поддержки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft представляет новую категорию интеллектуальных камер для Teams Rooms

Microsoft представляет новую категорию интеллектуальных камер для Teams Rooms

Устройства Microsoft Teams Rooms получают возможность автоматического ответа на вызовы Meet Now, поддержку разрешения 1080p и многое другое

Устройства Microsoft Teams Rooms получают возможность автоматического ответа на вызовы Meet Now, поддержку разрешения 1080p и многое другое

Microsoft подробно рассказывает о новых функциях, которые появятся на устройствах Teams Rooms, включая Surface Hub

Microsoft подробно рассказывает о новых функциях, которые появятся на устройствах Teams Rooms, включая Surface Hub

Microsoft Teams для iOS и Android теперь может транслировать контент на устройства Teams Rooms

Microsoft Teams для iOS и Android теперь может транслировать контент на устройства Teams Rooms

Microsoft Teams позволит пользователям делиться ссылками на Meet Now

Microsoft Teams позволит пользователям делиться ссылками на Meet Now




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 13740
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10082