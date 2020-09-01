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Скоро вы сможете комментировать списки в Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:49
  • Просмотров: 139

Microsoft объявила, что предоставит возможность комментирования списков в Microsoft Teams. В настоящее время эта функция доступна только в Интернете.

Пользователи смогут просматривать, удалять и добавлять комментарии к элементу списка внутри Teams. Комментарии останутся с элементом списка независимо от того, открывается ли он в SharePoint, Microsoft Lists в Интернете или Teams.

Пользователи, совместно работающие над элементами списка в канале Teams, смогут добавлять и просматривать комментарии в Teams. Эти комментарии остаются в элементе списка, а также могут быть просмотрены в списках в Интернете.

Пользователи, упомянутые в комментарии, будут уведомлены по электронной почте. Человек, получивший уведомление, может щелкнуть ссылку, которая приведет его непосредственно к элементу списка в Интернете. Они смогут просмотреть комментарий в контексте и выполнить запрошенное действие.

• Комментарии в Teams будут соответствовать тем же разрешениям, что и в Интернете — Люди с разрешением на чтение смогут просматривать только комментарии, а люди с разрешениями на редактирование смогут добавлять и удалять комментарии;

Владельцы списков смогут отключать комментарии для отдельных списков на странице настроек списка в Интернете. Кроме того, вы можете использовать командлет PowerShell, CommentsOnListItemsDisabled, чтобы отключить комментирование элементов списка для всей организации.

Эта функция будет развернута на настольных компьютерах, в Интернете и на мобильных устройствах в следующем порядке:

• Targeted release: Microsoft планирует начать и завершить развертывание в середине октября;
• Standard release: Microsoft планирует начать развертывание в середине октября, а завершить - в конце октября;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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