Теперь вы можете отвечать на определенные сообщения в чатах Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:17
- Просмотров: 109
Настольный клиент Microsoft Teams начал получать функцию цитируемого ответа, которая позволяет пользователям отвечать на определенные сообщения в чате.
Как отправить цитируемый ответ в чате Microsoft Teams
1. Во-первых, щелкните правой кнопкой мыши сообщение, которое вы хотите процитировать, а затем выберите «Ответить» в контекстном меню.
2. Во-вторых, щелкните меню «…», которое появляется в правом верхнем углу при наведении курсора на сообщение. Затем выберите «Ответить» из списка опций в меню.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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