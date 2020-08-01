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Теперь вы можете отвечать на определенные сообщения в чатах Microsoft Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:17
  • Просмотров: 109

Настольный клиент Microsoft Teams начал получать функцию цитируемого ответа, которая позволяет пользователям отвечать на определенные сообщения в чате.

Как отправить цитируемый ответ в чате Microsoft Teams

1. Во-первых, щелкните правой кнопкой мыши сообщение, которое вы хотите процитировать, а затем выберите «Ответить» в контекстном меню.
2. Во-вторых, щелкните меню «…», которое появляется в правом верхнем углу при наведении курсора на сообщение. Затем выберите «Ответить» из списка опций в меню.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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