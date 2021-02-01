Microsoft Teams Public Preview теперь поддерживает совместную работу в реальном времени на Live-компонентах
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:31
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Ранее в этом году Microsoft объявила о планах по внедрению Live-компонентов Fluid в Teams, что позволит пользователям легко совместно редактировать контент в чатах и на собраниях. Как заметил пользователь под ником «Пол Ланге», Live-компоненты теперь доступны в публичной предварительной версии Teams.
Новые компоненты Fluid в чатах Teams позволяют пользователям совместно работать над задачами, списками или таблицами в режиме реального времени и обмениваться ими в других приложениях Office. Эта функция также позволяет участникам собраний создавать повестки дня, делать заметки, назначать задачи своим коллегам прямо из окна собраний.
«Live-компоненты в чате Teams предлагают новый способ вместе придумывать, создавать и принимать решения. Отправьте компонент - например, таблицу, список задач или абзац - где каждый в вашем чате может редактировать прямо и видеть изменения по мере их внесения. Это означает, что вы можете собирать идеи и отзывы от своей команды, проводя меньше собраний и сводя к минимуму необходимость в длинных потоках чата», - пояснила компания на странице поддержки.
Чтобы начать работу, настольным пользователям Microsoft Teams необходимо нажать на иконку «Вставить Live-компоненты» и выбрать компонент для добавления в сообщение чата. На мобильном устройстве перейдите в меню «+», затем нажмите Создать> Компоненты и выберите тип компонента. Наконец, введите содержимое и нажмите кнопку «Отправить».
Запуск Live-компонентов в Teams должен помочь пользователям выполнять задачи быстрее, чем когда-либо прежде, но это только начало. Компания также планирует в ближайшие месяцы распространить компоненты Fluid на другие платформы, включая Microsoft Whiteboard, OneNote и Outlook.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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