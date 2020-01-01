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Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable для Linux

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:04
  • Просмотров: 140

Еще в октябре 2020 года Microsoft начала тестировать браузер Edge на базе Chromium в Linux через Dev Сhannel. Он также появился в Beta Channel в мае этого года, поскольку компания продолжала расширять свои возможности на платформе.

Как обнаружил ресурс Naked Security, в репозитории Yum для Edge теперь перечислены стабильные сборки браузера вместе с ранее доступными релизами Dev и Beta. Согласно индексу, следующие версии были выпущены 28 и 29 октября соответственно:

microsoft-edge-stable-95.0.1020.38-1.x86_64.rpm;
microsoft-edge-stable-95.0.1020.40-1.x86_64.rpm;

По данным Naked Security, пакеты RPM могут быть извлечены и установлены на компьютере с Linux, и они отлично работают.

Интересно, что Microsoft еще не опубликовала пост в блоге об этой важной вехе.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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