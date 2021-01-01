Microsoft начала развертывать функцию Suggested Relies для веб-версии Outlook
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:26
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После 4-месячной задержки Microsoft наконец-то начала развертывать функцию Suggested Relies для веб-версии Outlook в Microsoft 365.
Изначально планировалось, что эта функция будет развернута в июле 2021 года, но была отложена из-за «некоторых проблем, которые возникли до развертывания».
Suggested Relies — это короткие ответы по электронной почте, которые отображаются в нижней части сообщения электронной почты. Когда пользователи получают сообщение по электронной почте, на которое можно ответить коротким ответом, Outlook предложит три ответа, которые они могут использовать, чтобы ответить парой щелчков мыши, при этом всегда имея возможность продолжения редактирования, пока они не нажмут или не коснутся «Отправить».
Microsoft ожидает, что развертывание будет завершено к началу января 2022 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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