Пользователи Microsoft Teams теперь могут общаться с любым пользователем Teams за пределами своей организации
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 22:05
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После объявления на Ignite 2021 Microsoft начала развертывать возможность общения с внешними и личными учетными записями непосредственно из вашей рабочей учетной записи Teams, не переключая арендаторов. Компания заявляет, что возможность сделать это имеет решающее значение в эту гибридную эпоху работы, когда вам приходится взаимодействовать с различными поставщиками и партнерами в Интернете, некоторые из которых могут быть предприятиями малого и среднего бизнеса (SMB), использующими личные учетные записи Teams.
Вы можете сотрудничать с внешними учетными записями, просто добавив их идентификатор электронной почты или номер телефона, и даже можете добавить их в групповые чаты. Важно отметить, что это улица с двусторонним движением, личные учетные записи также могут приглашать рабочие учетные записи для онлайн-взаимодействия. Как обычно, если у человека, с которым вы пытаетесь связаться, нет учетной записи Teams, он получит электронное письмо или SMS с просьбой зарегистрироваться.
В этом пространстве также существует некоторое административное и контролируемое пользователями управление. Вы также можете блокировать внешние контакты, оставлять с ними групповые чаты, а также отклонять внешние приглашения. Внешние контакты могут отправить вам до 10 сообщений, но, если вы не примете их запрос, они не смогут отправлять вам дополнительные сообщения.
Естественно, ИТ-администраторы также имеют определенный контроль над общением с внешними учетными записями. Как входящие, так и исходящие сообщения с учетными записями, не управляемыми вашей организацией, можно отключить, и вы также можете отказаться от отдельных пользователей, создав кастомные политики через PowerShell. По умолчанию конфигурация разрешает внешнее общение, поэтому, если это не подходит вашей организации, обязательно отключите его как можно скорее.
Microsoft также ввела некоторые средства защиты, учитывая характер возможных взаимодействий с внешними учетными записями. Это включает в себя явное согласие с точки зрения приема запросов от внешних учетных записей, внешние значки, проверки на спам, ограничения сообщений и скрытие идентификаторов, таких как изображение профиля, среди прочего.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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