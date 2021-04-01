Microsoft Teams получит возможность закрепления сообщений чата в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:09
- Просмотров: 87
В прошлом году сообщалось, что Microsoft добавит возможность закрепления сообщений чата. Теперь, похоже, что компания почти готова представить эту функцию широкой публике. Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, возможность закрепления сообщений чата будет доступна для пользователей Microsoft Teams в следующем месяце.
Хотя в дорожной карте не содержится подробностей о дате выпуска, эта функция будет доступна для клиентов Teams Mac и Windows при запуске.
Для тех, кто не знает, возможность закрепления сообщений чата дает вам возможность закреплять сообщение чата Teams, чтобы предоставить участникам чата быстрый доступ к важному содержимому, тем самым помогая вашей команде своевременно получать актуальную информацию.
Эта функция должна была быть выпущена в прошлом году, но по какой-то причине Microsoft пришлось перенести её на 2022 год.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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