Microsoft Teams для Android получит функцию прогнозирования текста в апреле
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- Категория: Microsoft
- Дата: 10-02-2022, 21:01
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Microsoft активно разрабатывает новые функции для Microsoft Teams, чтобы сделать клиент лучшей платформой для виртуальной совместной работы. Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, в настоящее время компания работает над 121 новой функцией для Teams, и ожидается, что все они будут представлены пользователям к концу этого года. Хотя не все будущие функции будут полезны для всех, добавление функции прогнозирования текста в Teams понравится почти всем.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft активно работает над функцией прогнозирования текста для мобильных клиентов Teams. Microsoft использует то, что компания называет технологией «Assistive AI», чтобы прогнозировать ваши ответы. Все это похоже на функцию предлагаемых ответов в Outlook.
Функция прогнозирования текста предоставит вам возможные ответы и предложит текстовые предложения по мере ввода, помогая заканчивать фразы одним касанием. Microsoft недавно добавила аналогичные возможности в Outlook для Android.
Стоит отметить, что функция прогнозирования текста сначала будет реализована в клиенте Teams для Android, и пока нет ясности относительно того, когда эта функция будет доступна для настольных компьютеров и веб-клиента. К счастью, страница дорожной карты показывает, что функция прогнозирования текста будет доступна для пользователей Android в апреле этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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