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Специальное предложение для малого бизнеса, использующего устаревшую версию G Suite от Google

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:30
  • Просмотров: 154

Организации любого размера полагаются на инструменты повышения производительности и совместной работы для выполнения работы — это то, что заставляет бизнес гудеть. Если вы представляете малый бизнес и используете устаревшую бесплатную версию G Suite, Microsoft не могла не заметить, что вы, возможно, ищете новое решение на рынке. У Microsoft есть новости для вас: сегодня вы можете получить 60-процентную скидку на 12-месячную подписку Microsoft 365 Business Basic, Business Standard или Business Premium, а также помощь, необходимую для перехода.

Каждая подписка на Microsoft 365 включает в себя Microsoft Teams — приложение, которое миллионы компаний используют каждый день, чтобы предоставить своим сотрудникам возможность встречаться, общаться, звонить и сотрудничать из любого места, а также безопасное облачное хранилище, поддержку личного домена, демонстрирующего ваш бренд, и доступ к пакету приложений Office, которые помогут вашему бизнесу.

И Microsoft включает один год бесплатной поддержки Business Assist for Microsoft 365, чтобы помочь вам начать работу в кратчайшие сроки. Business Assist разработан специально для малого бизнеса, чтобы упростить миграцию, с круглосуточным доступом к специалистам малого бизнеса, которые могут работать с вами по всем вопросам, от адаптации до обмена советами и рекомендациями, которые позволят вам получить максимальную отдачу от подписки Microsoft 365.

Переход на Microsoft 365 позволяет вашим сотрудникам по-новому работать с Teams и дает возможность сотрудничать, даже когда вы не в сети. Вы можете добавить такие возможности, как защита от потери данных и расширенная безопасность, которые помогут защитить малый бизнес от программ-вымогателей и других угроз кибербезопасности. Когда дело доходит до безопасности, надежности, производительности и поддержки, Microsoft обеспечит вас.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
microsoft.com
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