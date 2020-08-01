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Инсайдеры Xbox в кольце Alpha теперь могут закреплять игры в Quick Resume

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:34
  • Просмотров: 117

Xbox Series X и Xbox Series S имеют функцию Quick Resume. По сути, вы можете запустить однопользовательскую игру, такую как Dying Light 2, за считанные секунды, если она находится в этом разделе меню консоли. Тем не менее, нет возможности выбрать, какие игры останутся там, и список иногда кажется несколько случайным. К счастью, это скоро изменится.

Ведущий инженер Xbox Иден Мари сообщила, что вы сможете закрепить две игры в Quick Resume. Если вы попытаетесь добавить третью игру, вам придется открепить одну из двух ранее выбранных игр. Функция Quick Resume работает, пока вы не удалите игру или не получите обновление.



Если вы являетесь инсайдером Xbox, то можете попробовать эту функцию уже сегодня. Она была представлена для инсайдеров в кольце Alpha сегодня днем. Если вы еще не видите данную функцию, то можете перейти в приложение Настройки и инициировать обновление.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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