Вскоре вы сможете управлять вызовами в Teams через Bluetooth-гарнитуры

Используйте кнопки устройства для управления вызовами (ответ, завершение, удержание) с аудиоустройств Bluetooth без использования USB-донгла при подключении к ПК с Windows, на котором запущен настольный клиент Teams. Для многих гарнитур и громкоговорителей это будет работать без каких-либо действий пользователя, кроме сопряжения гарнитуры или громкоговорителя с ПК. Ознакомьтесь с нашей страницей сертификации, чтобы в ближайшее время получить дополнительную информацию об устройствах, протестированных на соответствие всем критериям сертификации с помощью нативных подключений Bluetooth (без USB-донгла).

Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая становится все более важной в нынешнюю эпоху гибридной работы. Даже за пределами профессионального использования Microsoft предлагает личную версию Teams и интегрировала ее непосредственно в Windows 11. Компания постоянно обновляет её новыми функциями, чтобы привлечь новых клиентов и улучшить общий опыт. Теперь, похоже, людей, использующих Bluetooth-гарнитуры для вызовов в Teams, ждут хорошие новости.Microsoft недавно добавила новую функцию, связанную с Teams, в свою публичную дорожную карту Microsoft 365. Помеченная идентификатором функции 84309 , возможность называется «Управление вызовами с помощью Bluetooth-гарнитур и громкоговорителей» и описывается следующим образом:По сути, вам не нужно будет полагаться на сочетания клавиш или указывающее устройство для определенных действий, таких как ответ, завершение или удержание вызова, когда вы используете Teams с Bluetooth-гарнитурой. Вы сможете просто использовать элементы управления (если они есть) непосредственно на гарнитуре.Microsoft предупредила, что эта функция будет работать на «большинстве» устройств без дополнительного участия пользователя, но вам обязательно следует проверить все гарнитуры, сертифицированные для Teams, на сайте Microsoft, особенно если вы планируете приобрести новое оборудование для профессионального использования.Релиз этой возможности запланирован на март 2022 года, и она будет доступна в настольном клиенте и в правительственных облаках.Узнать другие подробности можно здесь