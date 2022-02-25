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Microsoft работает над хабом PWA-приложений для Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 25-02-2022, 19:20
  • Просмотров: 373

Компания Microsoft работает над хабом для PWA-приложений.

Как заметил пользователь под ником «u/Leopeve64-2», Microsoft создает то, что кажется хабом для PWA-приложений, чтобы у вас был быстрый доступ к ним. Скриншот этой реализации в Edge Canary можно увидеть выше.



Кнопку «Приложения» на омнибаре можно включить с помощью раздела «Внешний вид» в Microsoft Edge. При запуске она предложит вам установить сайты в качестве PWA-приложений, чтобы у вас был быстрый доступ к ним, как видно из скриншота выше.





Однако, как только вы установите приложения, вы увидите, что они сгруппированы по определенным категориям, как видно на скриншоте выше. Вы также можете изменить вид и сортировать приложения в соответствии с различными фильтрами.

Кроме того, эта функция доступна в качестве контролируемого развертывания», поэтому не все пользователи увидят её в Edge Canary.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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