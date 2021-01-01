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Что нового в Microsoft 365 в феврале

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 15:41
  • Просмотров: 0

Microsoft опубликовала обзор всех новых возможностей и улучшений, которые были добавлены в Microsoft 365 в феврале.

Teams



В Teams Microsoft добавила возможность скрытия вашего видео на собрании Teams. Вы можете сделать это и остаться видимым для других, а также сосредоточиться на других задачах во время презентаций. Microsoft также добавила возможность закрепления собственное видео на этапе собрания.

Viva



В Microsoft Viva Learning Microsoft добавила возможность синхронизации с системами управления обучением, такими как SAP, Success Factors, Cornerstone и другими. Теперь сотрудники могут просматривать учебные задания из этих служб в представлении «Мое обучение» в Viva Learning. Уведомления Teams также поддерживаются в этих режимах.

Yammer



В Yammer Microsoft обновила службу, чтобы она могла предлагать сообщества и подписчиков на основе предыдущих взаимодействий. Также появилась возможность автоматического обновления активных сообществ Yammer с учетом просмотров или вовлеченности. А для пользователей сетей Yammer в Европейском Союзе скоро появится возможность присоединения к внешним сетям Yammer, расположенным в США.

Windows 365



Здесь Microsoft выпустила предварительную версию поддержки Windows 365 Enterprise для нативного присоединения Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) и локализованной первой настройки. Также стало возможным предоставление облачных ПК без подписки Azure.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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