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Microsoft обновляет режим IE в Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 15:30
  • Просмотров: 147

Компания Microsoft объявила, что вносит некоторые изменения в Edge в режиме IE, поскольку поддержка IE прекратится с 15 июня 2022 года.

Обновления исправляют несколько серьезных проблем с запуском приложений IE в режиме IE в Edge. Первая — это восстановление COM-объектов IE с отключенным Internet Explorer. Раньше эти вызовы COM-объектов работали в IE или работали в режиме IE в Edge, пока IE был доступен, но прерывались, если автономный IE был отключен.

Кроме того, общие файлы cookie между сессиями режима IE и Microsoft Edge теперь являются двунаправленными, а это значит, что, когда пользователи устанавливают файлы cookie в режиме IE, а затем переключаются на основной браузер Edge, эти файлы cookie теперь могут обмениваться информацией о сессии. Раньше это работало при переходе из Edge в режим IE, но теперь файлы cookie работают в двух направлениях.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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