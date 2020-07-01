Microsoft обновляет режим IE в Edge
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:30
- Просмотров: 147
Компания Microsoft объявила, что вносит некоторые изменения в Edge в режиме IE, поскольку поддержка IE прекратится с 15 июня 2022 года.
Обновления исправляют несколько серьезных проблем с запуском приложений IE в режиме IE в Edge. Первая — это восстановление COM-объектов IE с отключенным Internet Explorer. Раньше эти вызовы COM-объектов работали в IE или работали в режиме IE в Edge, пока IE был доступен, но прерывались, если автономный IE был отключен.
Кроме того, общие файлы cookie между сессиями режима IE и Microsoft Edge теперь являются двунаправленными, а это значит, что, когда пользователи устанавливают файлы cookie в режиме IE, а затем переключаются на основной браузер Edge, эти файлы cookie теперь могут обмениваться информацией о сессии. Раньше это работало при переходе из Edge в режим IE, но теперь файлы cookie работают в двух направлениях.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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