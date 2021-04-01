Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:01
- Просмотров: 162
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft Launcher для Android до версии 6.220304.0.1041800.
Вот список новых функций:
• Включите длинный щелчок, чтобы закрепить исторический поисковый запрос в верхней части;
• Включите Больше/Меньше нижнего колонтитула для раздела истории поиска;
• Были исправлены известные ошибки и улучшена производительность;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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