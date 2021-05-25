Microsoft Teams получит панель многозадачности в этом месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:53
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В прошлом месяце сообщалось что Microsoft работает над двумя наиболее востребованными функциями Teams, которые должны появиться в июне. Но это не значит, что в этом месяце у компании ничего нет. Фактически, в настоящее время она работает над многозадачной панелью для пользователей Microsoft Teams на iPad.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft работает над складной многозадачной правой панелью, чтобы помочь пользователям быть более продуктивными во время собрания Teams. Новая панель многозадачности — это место, где вы можете общаться с людьми во время текущего собрания, что обеспечивает более богатый опыт. Еще одним важным преимуществом новой правой панели многозадачности станет «более быстрый просмотр списка».
Эти новые функции должны быть развернуты для пользователей Teams на iPad в этом месяце, согласно странице дорожной карты. Но помимо этих изменений, компания также обещает улучшить оптимизацию Teams для пользователей iPad.
Однако нет никакой гарантии, что эти изменения будут доступны в этом месяце. И даже если они будут доступны, не все смогут их получить, поскольку они доступны только пользователям iPad. Тем не менее, Microsoft ничего не сообщила о точной дате их доступности. эти изменения будут представлены в Teams для iPad вместе с обновлением функций в этом месяце.
Возможность общения в чате во время собрания Teams не нова. Эта функция уже доступна для пользователей настольной версии Teams. Окно чата откроется в правой части главного экрана на рабочем столе. В то время как окно чата и панель многозадачности очень похожи, последняя, похоже, обещает предложить нечто большее, чем просто чат.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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