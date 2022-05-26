Что нового в Microsoft 365 в мае
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:53
- Просмотров: 194
Microsoft опубликовала обзор всех новых возможностей и улучшений, которые были добавлены в Microsoft 365 в мае.
Viva Goals
Нужно начать с Viva Goals. Это новейший модуль для Microsoft Viva. Он основан на приобретении Microsoft компании Ally.io и интегрирует часть этого продукта в Teams. Viva Goals разработан, чтобы помочь вашим командам привести свои команды в соответствие со стратегическими приоритетами вашей организации, позволяя сотрудникам сосредоточиться на работе и результатах, которые наиболее важны для итоговой прибыли.
Уведомления Teams на мобильных устройствах
Далее идут уведомления Teams на мобильных устройствах. В мае Microsoft изменила приложение, чтобы управление входящими уведомлениями стало намного проще. Вы увидите намного меньше надоедливых всплывающих окон с новой панелью уведомлений в верхней части экрана для сообщений во время собрания. Вы сможете просматривать, сворачивать и очищать уведомления одним касанием.
Android-приложение Microsoft Lists
Еще одним важным дополнением к Microsoft 365 в мае стал запуск Android-приложения Microsoft Lists. Это приложение предназначено для коммерческих пользователей и позволяет вам получать доступ к своим спискам на ходу, в любом месте. Такие вещи, как управление событиями, отслеживание проблем и активов, а также адаптация сотрудников, теперь стали намного проще.
Storytelling в PowerPoint
В мае в PowerPoint и Teams появилась функция Storytelling. Это интеграция с Microsoft Power BI. С её помощью вы можете наслаждаться живыми интерактивными отчетами на слайдах. Это без потери интерактивности данных. Улучшенный режим докладчика также помогает вам выбирать, где вы хотите, чтобы ваш видеопоток отображался на слайде, и дает вам больше возможностей для настройки контента.
Другие функции
В дополнение к флагманским и важным функциям Microsoft 365, о которых упоминается выше, в этом месяце были добавлены некоторые более мелкие функции. Это включает в себя руководство по началу работы с Microsoft Forms и работу с Forms на разных устройствах. Кроме того, Microsoft представила новые шаблоны в веб-версии Visio, которые помогут вам быстро создавать визуальные временные шкалы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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