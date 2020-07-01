Что нового в Microsoft Teams в мае
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:21
- Просмотров: 117
Microsoft опубликовала полный список функций, которые были добавлены в Teams в мае месяце.
Главными функциями этого месяца являются фильтры «Регулировка яркости» и «Программный фокус». С помощью регулировки яркости вы можете немного улучшить изображение с камеры, чтобы оно не выглядело размытым в условиях плохого освещения. С помощью фильтра мягкого фокуса вы можете применить тонкий эффект сглаживания к своей ленте, чтобы сделать ее лучше. Обе эти функции можно включить до или во время собраний в настройках устройства, однако программный фокус пока недоступен для арендаторов EDU.
Еще одно интересное изменение — возможность включения режима «Вместе» (для администраторов) для всех участников — в предыдущих релизах пользователи могли включать его только для личного просмотра. С помощью режима «Вместе» участники будут чувствовать себя так, как будто все они собрались в одной комнате, что обеспечивает более захватывающий опыт.
Помимо новых функций, несколько устройств теперь сертифицированы Teams, в том числе наушники Logitech Zone True Wireless, Huddly L1, Crestron Flex, Yamaha ADECIA Tabletop Solution и Shure Digital Signal Processor.
Если вы используете Teams for Education, в Career Coach должна быть агрегированная информация об активности учащихся. Информация включает навыки учащихся, профессиональные интересы и прогресс в деятельности, связанной с карьерой. К сожалению, Microsoft пришлось перенести релиз этой функции из-за задержек.
Чтобы загрузить Teams, перейдите в Microsoft Store или посетите веб-страницу Teams, чтобы узнать о дополнительных вариантах загрузки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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