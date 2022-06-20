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Функция предлагаемых ответов будет более широко досупна в Teams в ближайшее время

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 20-06-2022, 23:44
  • Просмотров: 488

У Microsoft есть несколько новых функций, которые будут выпущены в этом году для пользователей Teams. Еще одно примечательное изменение появится в Teams в ближайшие несколько месяцев: более широкое развертывание предлагаемых ответов, что пользователи Outlook имеют в течение многих лет.



Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Microsoft уже начала работать над этим, и если все пойдет по плану, то в сентябре Microsoft планирует предоставить это изменение широкой публике.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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