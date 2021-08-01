Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила PowerToys 0.60.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:57
  • Просмотров: 255
Microsoft выпустила PowerToys 0.60.1

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.60.1.

Вот список исправлений:

• #19253 - Обновлено представление PowerToys в Microsoft Store, чтобы не показывать пользовательский интерфейс при установке;
• #19203 - Исправлена ошибка, из-за которой FancyZones неправильно применяла шаблоны, когда несколько мониторов имели один и тот же серийный номер;
• #19233 - Исправлена несовместимость, из-за которой контекстные меню PowerRename и ImageResizer Windows 11 tier 1 не отображались в инсайдерских сборках development;
• #19219 - Старые контекстные меню теперь отображаются и в Windows 11, чтобы учесть конфигурации, в которых другое стороннее программное обеспечение может переопределять контекстные меню Windows 11;
• #19263 - Исправлена ошибка, из-за которой оверлей Find My Mouse зависал при активации в левом верхнем углу экрана;
• #19223 – Больше не должен происходить сбой FancyZones Editor в конфигурациях, в которых мониторы не обнаруживаются подключенными к устройствам отображения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила PowerToys 0.59.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.59.1

Microsoft выпустила PowerToys 0.57.2

Microsoft выпустила PowerToys 0.57.2

Microsoft выпустила PowerToys 0.56.2

Microsoft выпустила PowerToys 0.56.2

Microsoft выпустила PowerToys 0.49.0

Microsoft выпустила PowerToys 0.49.0

Microsoft выпустила PowerToys 0.43

Microsoft выпустила PowerToys 0.43




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google
+2  
Новостей: 14364
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085