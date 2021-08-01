Microsoft выпустила PowerToys 0.60.1
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:57
- Просмотров: 255
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.60.1.
Вот список исправлений:
• #19253 - Обновлено представление PowerToys в Microsoft Store, чтобы не показывать пользовательский интерфейс при установке;
• #19203 - Исправлена ошибка, из-за которой FancyZones неправильно применяла шаблоны, когда несколько мониторов имели один и тот же серийный номер;
• #19233 - Исправлена несовместимость, из-за которой контекстные меню PowerRename и ImageResizer Windows 11 tier 1 не отображались в инсайдерских сборках development;
• #19219 - Старые контекстные меню теперь отображаются и в Windows 11, чтобы учесть конфигурации, в которых другое стороннее программное обеспечение может переопределять контекстные меню Windows 11;
• #19263 - Исправлена ошибка, из-за которой оверлей Find My Mouse зависал при активации в левом верхнем углу экрана;
• #19223 – Больше не должен происходить сбой FancyZones Editor в конфигурациях, в которых мониторы не обнаруживаются подключенными к устройствам отображения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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