Microsoft анонсировала Excel Live для Teams на Inspire 2022
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:02
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Пару месяцев назад Microsoft анонсировала ряд новых функций для Microsoft Teams. Одна из них включала опыт Live Share, который позволит независимым поставщикам программного обеспечения (ISV) создавать более богатые возможности для приложений, совместно используемых через Teams, для повышения уровня сотрудничества и интерактивности. Сегодня компания Microsoft объявила о своем следующем шаге в этом направлении, представив функцию Excel Live, которая развивает успех PowerPoint Live, которую она представила для Teams в 2021 году.
Excel Live предлагает почти то, что вы ожидаете от неё. Вместо того, чтобы один человек делился своим экраном с открытым приложением Excel, а все остальные просто смотрели на него, Excel Live позволяет участникам собрания Teams совместно работать над одним и тем же файлом в реальном времени. Использовать эту возможность тоже довольно просто, вам просто нужно нажать кнопку «Поделиться» в трее Teams, а затем нажать «Excel Live». После этого вы сможете поделиться одной из своих последних рабочих книг с участниками.
Люди также могут работать в настраиваемых представлениях, чтобы проводить специальный анализ, а также сортировать и фильтровать данные по своему вкусу, не нарушая чей-либо рабочий процесс. Microsoft также представила следующие преимущества Excel Live:
• Упрощает совместную работу, устраняя необходимость переключения между программами;
• Экономит время, затрачиваемое после совещаний на захват/консолидацию контента;
• Способствует инклюзивности и поощряет вклад членов команды;
• Повышает продуктивность;
Excel Live будет доступна в качестве публичной предварительной версии к концу августа 2022 года, но пока нет никаких сведений об общей доступности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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