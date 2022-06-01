Microsoft выпустила PowerToys 0.61.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 13:54
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.61.0.
Основные моменты
• Улучшения качества жизни для Always on Top, FancyZones и PowerToys Run;
Известные проблемы
• После установки PowerToys новые пункты контекстного меню Windows 11 для PowerRename и Image Resizer могут не отображаться до перезагрузки;
• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если это повлияло на вас, пожалуйста, проверьте связанную проблему, чтобы убедиться, работает ли какое-либо из представленных решений для вас;
Общее
• Обновлены среды выполнения Windows App SDK до версии 1.1.2;
• Новые пункты контекстного меню Windows 11 теперь корректно добавляются в инсайдерские сборки Windows 11 dev сhannel. (Это было исправление для 0.60);
• Старые пункты контекстного меню отображаются рядом с новыми пунктами контекстного меню Windows 11 для совместимости с программным обеспечением, которое переопределяет поведение контекстного меню Windows 11. (Это было исправление для версии 0.60);
• Консолидированная языковая версия C# для всего решения;
• Удалены устаревшие коды глифов иконок Segoe и заменены правильными;
• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых раскладках клавиатуры нажималась случайная акцентная клавиша при включении некоторых модулей;
Always on Top
• Исправлено мерцание границы при активации;
• Исправлена ошибка, из-за которой Always on Top активировалась и зависала при выходе из PowerToys;
• Исправлены черные края, появляющиеся на закругленных углах;
• Исправлена ошибка, приводившая к 100%-ному потреблению процессора;
FancyZones
• Исправлена ошибка, из-за которой макеты не применялись правильно, когда многие мониторы сообщали об одном и том же серийном номере. (Это было исправление для 0.60);
• Исправлена ошибка, из-за которой макеты не применялись правильно при некоторых настройках виртуального монитора (Это было исправление для версии 0.60);
• Макет по умолчанию «Строки» теперь применяется к вертикальным мониторам вместо макета «Столбцы»;
Image Resizer
• Программа чтения с экрана теперь объявляет имя размера вместо имени класса;
File explorer add-ons
• Исправлена проблема при создании миниатюр для SVG-файлов, созданных с помощью Inkscape;
Keyboard Manager
• Скорректирована формулировка в редакторе, когда клавиши потеряны;
Mouse utility
• Исправлена ошибка, из-за которой текущий прожектор Find My Mouse зависал при активации в левом верхнем углу экрана. (Это было исправление для версии 0.60);
PowerRename
• Окно PowerRename реагирует на текущее значение dpi при создании;
PowerToys Run
• Исправлена опечатка в пользовательском интерфейсе плагина WindowWalker;
• Улучшена производительность за счет сохранения файлов истории поиска только при выходе;
• PowerToys Run больше не показывает результаты для некоторых плагинов при запросе пустых мест в глобальном запросе;
• Добавлена поддержка отображения локализованных имен для некоторых программ win32 в плагине programs;
• Плагин program теперь будет учитывать настройки, измененные непосредственно в ProgramPluginSettings.json;
Settings
• Страница настроек PowerToys Run должным образом выделяет серым цветом настройку корректировки очков, когда плагин не является глобальным;
• Поле корректировки оценки плагинов PowerToys Run принимает только цифровые символы;
• Не запускается, если её запустить непосредственно из исполняемого файла, как это было до обновления WinUI 3;
• Исправлена опечатка в описании страницы настроек PowerToys Run;
Installer
• Удален мертвый код для создания установщика msix;
• Обновлена зависимость .NET до версии 6.0.7;
• Не будет создаваться новый ярлык PowerToys при обновлении, если он был удален пользователем вручную;
Development
• Обновлен скрипт отправки Windows Store Package, чтобы отображалось меньше пользовательского интерфейса при установке PowerToys. (Это было исправление для 0.60);
• Добавлена дополнительная функциональность в Monitor Report Tool;
• Релиз CI теперь включает номер версии в артефакты символов;
• Теперь GitHub должен показывать .vsconfig как JSON-файл;
• Централизованы конфигурации для NetAnalyzers и StyleCop;
• Проверка орфографии обновлена до версии 0.0.20;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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