Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.61.0.• Улучшения качества жизни для Always on Top, FancyZones и PowerToys Run;• После установки PowerToys новые пункты контекстного меню Windows 11 для PowerRename и Image Resizer могут не отображаться до перезагрузки;• Поступают сообщения от пользователей, которые не могут открыть окно Настройки. Это вызвано несовместимостью с некоторыми приложениями (RTSS RivaTuner Statistics Server и MSI AfterBurner - известные примеры). Если это повлияло на вас, пожалуйста, проверьте связанную проблему, чтобы убедиться, работает ли какое-либо из представленных решений для вас;• Обновлены среды выполнения Windows App SDK до версии 1.1.2;• Новые пункты контекстного меню Windows 11 теперь корректно добавляются в инсайдерские сборки Windows 11 dev сhannel. (Это было исправление для 0.60);• Старые пункты контекстного меню отображаются рядом с новыми пунктами контекстного меню Windows 11 для совместимости с программным обеспечением, которое переопределяет поведение контекстного меню Windows 11. (Это было исправление для версии 0.60);• Консолидированная языковая версия C# для всего решения;• Удалены устаревшие коды глифов иконок Segoe и заменены правильными;• Исправлена проблема, из-за которой на некоторых раскладках клавиатуры нажималась случайная акцентная клавиша при включении некоторых модулей;• Исправлено мерцание границы при активации;• Исправлена ошибка, из-за которой Always on Top активировалась и зависала при выходе из PowerToys;• Исправлены черные края, появляющиеся на закругленных углах;• Исправлена ошибка, приводившая к 100%-ному потреблению процессора;• Исправлена ошибка, из-за которой макеты не применялись правильно, когда многие мониторы сообщали об одном и том же серийном номере. (Это было исправление для 0.60);• Исправлена ошибка, из-за которой макеты не применялись правильно при некоторых настройках виртуального монитора (Это было исправление для версии 0.60);• Макет по умолчанию «Строки» теперь применяется к вертикальным мониторам вместо макета «Столбцы»;• Программа чтения с экрана теперь объявляет имя размера вместо имени класса;• Исправлена проблема при создании миниатюр для SVG-файлов, созданных с помощью Inkscape;• Скорректирована формулировка в редакторе, когда клавиши потеряны;• Исправлена ошибка, из-за которой текущий прожектор Find My Mouse зависал при активации в левом верхнем углу экрана. (Это было исправление для версии 0.60);• Окно PowerRename реагирует на текущее значение dpi при создании;• Исправлена опечатка в пользовательском интерфейсе плагина WindowWalker;• Улучшена производительность за счет сохранения файлов истории поиска только при выходе;• PowerToys Run больше не показывает результаты для некоторых плагинов при запросе пустых мест в глобальном запросе;• Добавлена поддержка отображения локализованных имен для некоторых программ win32 в плагине programs;• Плагин program теперь будет учитывать настройки, измененные непосредственно в ProgramPluginSettings.json;• Страница настроек PowerToys Run должным образом выделяет серым цветом настройку корректировки очков, когда плагин не является глобальным;• Поле корректировки оценки плагинов PowerToys Run принимает только цифровые символы;• Не запускается, если её запустить непосредственно из исполняемого файла, как это было до обновления WinUI 3;• Исправлена опечатка в описании страницы настроек PowerToys Run;• Удален мертвый код для создания установщика msix;• Обновлена зависимость .NET до версии 6.0.7;• Не будет создаваться новый ярлык PowerToys при обновлении, если он был удален пользователем вручную;• Обновлен скрипт отправки Windows Store Package, чтобы отображалось меньше пользовательского интерфейса при установке PowerToys. (Это было исправление для 0.60);• Добавлена дополнительная функциональность в Monitor Report Tool;• Релиз CI теперь включает номер версии в артефакты символов;• Теперь GitHub должен показывать .vsconfig как JSON-файл;• Централизованы конфигурации для NetAnalyzers и StyleCop;• Проверка орфографии обновлена до версии 0.0.20;Узнать другие подробности можно здесь