Платформа Viva Goals теперь общедоступна
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:53
- Просмотров: 113
Microsoft выпустила стабильную версию Viva Goals. Платформа работает под управлением Microsoft Viva и обещает помочь отслеживать цели и ключевые результаты.
Microsoft Viva Goals — это решение для управления, которое поддерживает фреймворк Objectives and Key Results (OKR). По сути, Viva Goals — это инструмент для отслеживания прогресса в достижении поставленных целей. Интегрируясь с Microsoft Viva, платформа также помогает организациям следить за прогрессом людей и команд.
Viva Goals имеет упрощенный и унифицированный хаб, который позволяет организациям легко прикреплять ежедневные задачи, которые в конечном итоге помогают в достижении долгосрочных целей. В посте Tech Community, объявляющем об общедоступности, Microsoft рассказала о некоторых особенностях платформы:
• Создание ясности: С помощью одного централизованного источника достоверной информации для постановки целей, мониторинга прогресса и оценки успеха в вашей организации вы создаете ясность для своей команды, связываете повседневную работу с результатами и согласовываете ее на всех уровнях;
• Фокусировка команд на воздействии, а не на результатах: Сместите акцент с усилий и действий на воздействие и результаты, делитесь прогрессом в вашей организации с помощью настраиваемых панелей управления, которые превращают данные в идеи, и оставайтесь гибкими в масштабе;
• Привнесение целей в поток повседневной работы: Обеспечьте актуальность целей, внедряя данные и действия в пространства, которые уже использует ваша команда, такие как Microsoft Teams, ADO и самые популярные инструменты управления данными и проектами;
Чтобы разблокировать и получить доступ ко всему набору функций Viva Goals, компаниям необходимо приобрести либо Microsoft Viva Goals, либо Microsoft Viva. Инструмент доступен как приложение в Microsoft Teams, а также как независимое веб-приложение.
Клиенты могут приобретать и использовать Viva Goals с помощью веб-приложения, не нуждаясь в каком-либо другом продукте или подписке Microsoft. Однако, если компании хотят использовать Viva Goals через приложение Teams, требуется лицензия на продукт Microsoft Teams. Кроме того, Viva Goals также может работать с несколькими сторонними сервисами, такими как Amazon Redshift, GitHub, MySQL, Salesforce, Trello, Zendesk и многими другими.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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