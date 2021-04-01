Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Платформа Viva Goals теперь общедоступна

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:53
  • Просмотров: 113

Microsoft выпустила стабильную версию Viva Goals. Платформа работает под управлением Microsoft Viva и обещает помочь отслеживать цели и ключевые результаты.

Microsoft Viva Goals — это решение для управления, которое поддерживает фреймворк Objectives and Key Results (OKR). По сути, Viva Goals — это инструмент для отслеживания прогресса в достижении поставленных целей. Интегрируясь с Microsoft Viva, платформа также помогает организациям следить за прогрессом людей и команд.



Viva Goals имеет упрощенный и унифицированный хаб, который позволяет организациям легко прикреплять ежедневные задачи, которые в конечном итоге помогают в достижении долгосрочных целей. В посте Tech Community, объявляющем об общедоступности, Microsoft рассказала о некоторых особенностях платформы:

Создание ясности: С помощью одного централизованного источника достоверной информации для постановки целей, мониторинга прогресса и оценки успеха в вашей организации вы создаете ясность для своей команды, связываете повседневную работу с результатами и согласовываете ее на всех уровнях;
Фокусировка команд на воздействии, а не на результатах: Сместите акцент с усилий и действий на воздействие и результаты, делитесь прогрессом в вашей организации с помощью настраиваемых панелей управления, которые превращают данные в идеи, и оставайтесь гибкими в масштабе;
Привнесение целей в поток повседневной работы: Обеспечьте актуальность целей, внедряя данные и действия в пространства, которые уже использует ваша команда, такие как Microsoft Teams, ADO и самые популярные инструменты управления данными и проектами;

Чтобы разблокировать и получить доступ ко всему набору функций Viva Goals, компаниям необходимо приобрести либо Microsoft Viva Goals, либо Microsoft Viva. Инструмент доступен как приложение в Microsoft Teams, а также как независимое веб-приложение.

Клиенты могут приобретать и использовать Viva Goals с помощью веб-приложения, не нуждаясь в каком-либо другом продукте или подписке Microsoft. Однако, если компании хотят использовать Viva Goals через приложение Teams, требуется лицензия на продукт Microsoft Teams. Кроме того, Viva Goals также может работать с несколькими сторонними сервисами, такими как Amazon Redshift, GitHub, MySQL, Salesforce, Trello, Zendesk и многими другими.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Что нового в Microsoft 365 в мае

Что нового в Microsoft 365 в мае

Microsoft анонсировала Viva Goals

Microsoft анонсировала Viva Goals

Публичная предварительная версия приложения Viva Connections теперь доступна в Microsoft Teams

Публичная предварительная версия приложения Viva Connections теперь доступна в Microsoft Teams

Microsoft интегрирует Headspace в приложение Viva Insights в Microsoft Teams

Microsoft интегрирует Headspace в приложение Viva Insights в Microsoft Teams

Приложение Viva Learning теперь доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams

Приложение Viva Learning теперь доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 15
Пользователей: 0
Гостей: 15
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+4  
Новостей: 14395
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085