Microsoft выпустила PowerToys 0.61.1
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:42
- Просмотров: 174
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.61.1.
Вот список исправлений:
• #19708 - Исправлена проблема, из-за которой ярлык меню «Пуск» PowerToys не устанавливался при обновлении PowerToys. Это происходит только на пути обновления.;
• #19722 – Исправлена проблема, из-за которой создавался отчет о сбое в Event Viewer при попытке отображения пункта контекстного меню PowerRename в Windows 11;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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