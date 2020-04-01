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Microsoft выпустила PowerToys 0.61.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:42
  • Просмотров: 174
Microsoft выпустила PowerToys 0.61.1

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.61.1.

Вот список исправлений:

• #19708 - Исправлена проблема, из-за которой ярлык меню «Пуск» PowerToys не устанавливался при обновлении PowerToys. Это происходит только на пути обновления.;
• #19722 – Исправлена проблема, из-за которой создавался отчет о сбое в Event Viewer при попытке отображения пункта контекстного меню PowerRename в Windows 11;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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