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Поделитесь своими документами для рецензирования в Word

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:50
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Microsoft рада представить новую возможность, которая позволяет вам делиться документом Word с другими пользователями для рецензирования.

Режим рецензирования в Word

В совместной работе над документом участвуют несколько человек, которые выполняют разные роли. Некоторые из них являются полноправными соавторами, которым принадлежит документ, и они должны иметь возможность вносить любые изменения, которые они сочтут необходимыми. Других приглашают только для ознакомления с контентом и внесения предложений по улучшению.

Режим рецензирования в Word был создан для достижения конкретной цели - обеспечения большего контроля и прозрачности процесса. Это позволяет вам делиться документами с другими в зависимости от роли, которую они играют в разработке документа.

Что такое режим рецензирования?

Когда вы открываете документ, который был предоставлен вам для рецензирования, вы автоматически переходите в режим рецензирования.

В режиме рецензирования у вас не будет полного контроля над редактированием, но вместо этого вам будет разрешено добавлять предложения к документу в виде комментариев или отслеживаемых изменений. Владельцы документа или другие соавторы, имеющие полные права на редактирование, затем должны одобрить внесение любых предложенных изменений в документ.



Как это работает

1. Чтобы поделиться любым документом Word для рецензирования, нажмите кнопку «Поделиться», а затем выберите команду «Поделиться» в меню.
2. В веб-версии Word, Word for Windows или Word for Mac добавьте людей, которые должны рецензировать документ, а затем выберите опцию «Можно рецензировать».



Примечание: Вы также можете получить доступ к этой опции в «Другие настройки» в диалоговом окне «Настройки ссылки».



Любой, кто получит документ, к которому ему предоставили доступ для рецензирования, откроет его в режиме рецензирования.

Доступность

Режим рецензирования доступен для всех пользователей веб-версии Word, а также для всех пользователей Beta Channel, Current Channel (Preview) и Current Channel в Word for Windows и Word for Mac.

Возможность поделиться документом для рецензирования с помощью опции «Можно рецензировать» развертывается на всех пользователей веб-версии Word. Вскоре она также будет развернута для пользователей Beta Channel, Current Channel (Preview) и Current Channel в Word for Windows и Word for Mac.

Ограничения

Совместное использование документа для рецензирования в настоящее время работает только с документами, которые хранятся в OneDrive/OneDrive for Business. Для документов, хранящихся в библиотеке SharePoint, приоритет имеют настройки прав доступа к файлам для библиотеки. Это означает, что пользователи с разрешениями на чтение/запись документа будут открывать его в режиме редактирования, даже если им была предоставлена ссылка для рецензирования.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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