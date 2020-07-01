Попробуйте Microsoft Lists - MSA Preview для iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:51
- Просмотров: 0
Будьте организованы и отслеживайте самое важное — на ходу. Microsoft рада представить Microsoft Lists — MSA Preview для iOS — теперь доступно для тестирования с помощью приложения TestFlight.
Получите приложение и присоединяйтесь сегодня (см. шаги по установке ниже).
Шаги для присоединения и установки:
1. Нажмите на ссылку выше и присоединяйтесь.
2. Сначала установите приложение TestFlight — войдите в свою учетную запись Microsoft.
3. Присоединяйтесь к бета-версии «Microsoft Lists» (отображается в приложении TestFlight после входа в систему).
4. Примите, установите, войдите в свою учетную запись Microsoft (в приложении Lists) и наслаждайтесь.
Microsoft Lists у вас под рукой – полнофункциональный информационный трекер на ходу.
Будьте организованы — Отслеживайте и управляйте контактами, рабочими и жизненными событиями, обслуживанием дома и многим другим.
Легко начать — Используйте встроенные шаблоны для создания списков за считанные секунды.
Доступ из любого места — создавайте и работайте со списками и элементами списков с вашего устройства iOS.
Делитесь и сотрудничайте – Знакомьте людей с вашей информацией и синхронизируйте всех.
Переключитесь на большой экран — Перейдите с мобильного устройства на рабочий стол с помощью lists.live.com; не беспокойтесь, ваши данные синхронизируются между устройствами — единый источник достоверной информации с несколькими точками входа.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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