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Попробуйте Microsoft Lists - MSA Preview для iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:51
  • Просмотров: 0

Будьте организованы и отслеживайте самое важное — на ходу. Microsoft рада представить Microsoft Lists — MSA Preview для iOS — теперь доступно для тестирования с помощью приложения TestFlight.

Получите приложение и присоединяйтесь сегодня (см. шаги по установке ниже).

Шаги для присоединения и установки:

1. Нажмите на ссылку выше и присоединяйтесь.
2. Сначала установите приложение TestFlight — войдите в свою учетную запись Microsoft.
3. Присоединяйтесь к бета-версии «Microsoft Lists» (отображается в приложении TestFlight после входа в систему).
4. Примите, установите, войдите в свою учетную запись Microsoft (в приложении Lists) и наслаждайтесь.

Microsoft Lists у вас под рукой – полнофункциональный информационный трекер на ходу.

Будьте организованы — Отслеживайте и управляйте контактами, рабочими и жизненными событиями, обслуживанием дома и многим другим.



Легко начать — Используйте встроенные шаблоны для создания списков за считанные секунды.



Доступ из любого места — создавайте и работайте со списками и элементами списков с вашего устройства iOS.



Делитесь и сотрудничайте – Знакомьте людей с вашей информацией и синхронизируйте всех.



Переключитесь на большой экран — Перейдите с мобильного устройства на рабочий стол с помощью lists.live.com; не беспокойтесь, ваши данные синхронизируются между устройствами — единый источник достоверной информации с несколькими точками входа.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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