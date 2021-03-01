Microsoft добавит новые функции в Teams, чтобы помочь людям с потерей слуха
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:15
- Просмотров: 0
Microsoft добавила несколько полезных функций в Teams за последние пару месяцев, и компания усердно работает над тем, чтобы добавить больше в будущем. Софтверный гигант намерен предоставить некоторые специальные возможности для людей с потерей слуха, чтобы помочь им на собраниях Teams.
Microsoft намерена добавить представление языка жестов и всегда включенные субтитры на собраниях Teams в следующем месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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