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Microsoft добавит новые функции в Teams, чтобы помочь людям с потерей слуха

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:15
  • Просмотров: 0

Microsoft добавила несколько полезных функций в Teams за последние пару месяцев, и компания усердно работает над тем, чтобы добавить больше в будущем. Софтверный гигант намерен предоставить некоторые специальные возможности для людей с потерей слуха, чтобы помочь им на собраниях Teams.



Microsoft намерена добавить представление языка жестов и всегда включенные субтитры на собраниях Teams в следующем месяце.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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