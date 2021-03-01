Вскоре вы сможете удалять чаты в Microsoft Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:27
- Просмотров: 92
Согласно дорожной карте Microsoft 365, Microsoft Teams получит новую функцию. Эта функция позволит пользователям удалять чаты 1:1, групповые чаты и чаты собраний из десктопного или мобильного приложения Teams.
Однако чаты будут удалены только на стороне пользователя. История разговоров не будет затронута для других участников группового чата или чата собрания. Функция начнет развертываться в начале декабря, а ее широкая доступность ожидается к середине декабря.
Чтобы получить доступ к этой функции, вам нужно будет щелкнуть многоточие вверху и выбрать опцию «Удалить», чтобы очистить список чатов.
У администраторов также будет возможность отключения этой функции через портал администрирования в политиках обмена сообщениями. Пользователи в арендаторе не смогут получить доступ к этой функции с этого момента.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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