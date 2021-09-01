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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.91.76.304

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 01:00
  • Просмотров: 2
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.91.76.304

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.91.76.304.

Что нового?

• Кликабельное/таппируемое сообщение, которое появляется над лентой пользователя во время видеовызова в полноэкранном режиме на всех платформах. На настольных компьютерах и планшетах, когда пользователь нажимает на текст над лентой пользователя, на боковой панели открывается панель чата, и вы можете перейти к сообщению. На мобильных устройствах, когда пользователь нажимает на текст над лентой пользователя, открывается чат, и вы можете перейти к сообщению;
• Ссылки «Войти с помощью QR-кода» и «Что нового» добавляются в нижний список элементов, когда вы когда вы зажимаете/нажимаете свой аватар пользователя/имя пользователя на всех платформах. Удобный доступ к разделам «Войти с помощью QR-кода» и «Что нового»;

Исправления ошибок:

• Были проблемы с уведомлениями на Amazon FireOS;
• При непрерывном изменении языка кнопка «Готово» была отключена в Windows;
• Были проблемы с вызовами и обменом сообщениями на Android у некоторых пользователей в Китае;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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