Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.91.76.304
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:00
- Просмотров: 2
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.91.76.304.
Что нового?
• Кликабельное/таппируемое сообщение, которое появляется над лентой пользователя во время видеовызова в полноэкранном режиме на всех платформах. На настольных компьютерах и планшетах, когда пользователь нажимает на текст над лентой пользователя, на боковой панели открывается панель чата, и вы можете перейти к сообщению. На мобильных устройствах, когда пользователь нажимает на текст над лентой пользователя, открывается чат, и вы можете перейти к сообщению;
• Ссылки «Войти с помощью QR-кода» и «Что нового» добавляются в нижний список элементов, когда вы когда вы зажимаете/нажимаете свой аватар пользователя/имя пользователя на всех платформах. Удобный доступ к разделам «Войти с помощью QR-кода» и «Что нового»;
Исправления ошибок:
• Были проблемы с уведомлениями на Amazon FireOS;
• При непрерывном изменении языка кнопка «Готово» была отключена в Windows;
• Были проблемы с вызовами и обменом сообщениями на Android у некоторых пользователей в Китае;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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