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Microsoft работает над интересной интеграцией между Outlook и Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:13
  • Просмотров: 115

Стало известно, что Microsoft работает над очень удобной интеграцией между Microsoft Teams и Outlook.

Согласно записи, добавленной сегодня в дорожную карту Microsoft 365, Microsoft работает над интеграцией, которая позволит пользователям напрямую получать доступ к чату Teams из собрания Outlook. Хотя компания не вдается в подробности о том, как будет выглядеть эта реализация, она отмечает, что участники собрания смогут отправить «быстрое» сообщение или просмотреть чат.



По данным дорожной карты Microsoft 365, общая доступность этой функции для веб-версии запланирована на март 2023 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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