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Будущее обновление Microsoft Teams упростит обмен файлами благодаря искусственному интеллекту

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 13-12-2022, 15:02
  • Просмотров: 323

Команда разработчиков Microsoft Teams в настоящее время работает над множеством новых функций, которые будут реализованы в будущих обновлениях, включая полезную интеграцию между Teams и Outlook. Кроме того, компания также использует искусственный интеллект (ИИ) для разработки еще одной функции, которая поможет пользователям сэкономить много времени при обмене файлами в чате Teams.

Microsoft работает над предложениями файлов на основе ИИ в чате для пользователей Teams. Компания стремится упростить пользователям прикрепление и отправку файлов, тем самым экономя драгоценное время. Это работает довольно просто и точно так же, как предлагаемые ответы работают в чатах Teams.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта Teams сможет определять, когда ваши разговоры указывают на совместное использование файлов, и отображать их соответствующим образом. Среди показанных вам файлов вы сможете выбрать нужный и отправить его всего в один клик. Хотя это не подтверждено, у вас также должна быть возможность игнорирования предложений, если вы считаете, что они бесполезны, точно так же, как вы можете игнорировать предлагаемые ответы и вместо этого печатать все, что хотите сказать.



Согласно дорожной карте Microsoft 365, данная функция должны быть выпущена в феврале следующего года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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