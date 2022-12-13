Будущее обновление Microsoft Teams упростит обмен файлами благодаря искусственному интеллекту
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 13-12-2022, 15:02
- Просмотров: 323
Команда разработчиков Microsoft Teams в настоящее время работает над множеством новых функций, которые будут реализованы в будущих обновлениях, включая полезную интеграцию между Teams и Outlook. Кроме того, компания также использует искусственный интеллект (ИИ) для разработки еще одной функции, которая поможет пользователям сэкономить много времени при обмене файлами в чате Teams.
Microsoft работает над предложениями файлов на основе ИИ в чате для пользователей Teams. Компания стремится упростить пользователям прикрепление и отправку файлов, тем самым экономя драгоценное время. Это работает довольно просто и точно так же, как предлагаемые ответы работают в чатах Teams.
Благодаря внедрению искусственного интеллекта Teams сможет определять, когда ваши разговоры указывают на совместное использование файлов, и отображать их соответствующим образом. Среди показанных вам файлов вы сможете выбрать нужный и отправить его всего в один клик. Хотя это не подтверждено, у вас также должна быть возможность игнорирования предложений, если вы считаете, что они бесполезны, точно так же, как вы можете игнорировать предлагаемые ответы и вместо этого печатать все, что хотите сказать.
Согласно дорожной карте Microsoft 365, данная функция должны быть выпущена в феврале следующего года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Google
+4Новостей: 14631
+0Комментариев: 39463
+0Пользователей: 10087