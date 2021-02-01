Microsoft Teams получает новую функцию, позволяющую пользователям собирать «широкий спектр отзывов»

Ответы на все вопросы отправляются, когда все ответы даны и нажата кнопка «Отправить» - не по одному.

Компания Microsoft использует искусственный интеллект (ИИ) для разработки функции, которая будет предлагать файлы в чате Teams. Хотя появление этой функции ожидается в феврале, компания запустила менее спорную функцию Teams, которая позволит пользователям собирать «более широкий спектр и объем отзывов более быстро и эффективно».Пользователи Teams смогут запускать опросы с несколькими вопросами во время собраний Teams, чтобы «собирать разные типы отзывов по одной и той же теме или отзывы по разным, но связанным темам», начиная с сегодняшнего дня. До этого пользователям Teams приходилось заранее создавать несколько опросов, а затем запускать их в разное время во время собрания. Но теперь, благодаря опросам с несколькими вопросами, вы можете делать и то, и другое — объединять несколько опросов и запускать их одновременно, а также запускать разные типы опросов в разное время во время собрания.Однако существует ограничение на количество вопросов, которые вы можете добавить в опрос, состоящий из нескольких вопросов. Согласно официальному сообщению в блоге, вы можете включить максимум девять вопросов в опросы с несколькими вопросами. Если вы являетесь участником подобных опросов, вам необходимо помнить следующее:Функция опросов с несколькими вопросами для Teams теперь доступна в приложении Polls для Teams. Вы можете найти приложение в магазине приложений Microsoft Teams.Узнать другие подробности можно здесь