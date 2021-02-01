Microsoft представляет новые возможности сенсорного управления и цифровой доски для Teams Rooms на Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:23
- Просмотров: 82
В последнее время Microsoft работает над множеством функций для Teams, включая интеграцию с Outlook, обмен файлами на основе ИИ и опросы с несколькими вопросами. Теперь она также представила улучшенные возможности взаимодействия и совместной работы для Teams Rooms на Android.
Во-первых, есть более удобный способ доступа к Whiteboard. Ранее можно было открыть Whiteboard только на собрании Teams, а затем поделиться своим экраном. Однако теперь вы можете просто подойти к дисплею Teams Rooms и нажать кнопку Whiteboard на главном экране, чтобы начать коллективный мозговой штурм даже вне собрания Teams. Тем не менее, администраторы Teams должны включить это поведение с помощью настройки «Разрешить инициирование Whiteboard».
Существует также более быстрый и удобный способ переключения с локальной цифровой доски на онлайн. Вы можете просто нажать кнопку «Начать собрание» на цифровой доске, которая сразу же запустит онлайн-пространство для собраний во время демонстрации вашего экрана. Затем вы можете добавлять удаленных участников в режиме реального времени. Докладчики также могут использовать макет «Контент + Галерея».
Кроме того, теперь пользователи могут использовать улучшенный обмен контентом через переработанное меню общего доступа. Все варианты обмена контентом, включая цифровую доску, будут в одном месте.
Наконец, есть ряд улучшений, связанных с дисплеем. Вы можете управлять дисплеем Teams Rooms, касаясь экрана или сенсорной консоли. Это поведение должно быть включено с помощью политики «Включить элементы управления сенсорным экраном». Теперь также поддерживаются дисплеи 4K, а также улучшены уведомления чата и поддержка удаленного управления pan-tilt-zoom (PTZ) камеры с рабочего стола.
Вы можете использовать все эти возможности, обновившись до Microsoft Teams Rooms on Android update 3 (App version: 1449/1.0.96.2022120503).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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