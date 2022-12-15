Microsoft работает над долгожданным изменением для собраний в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 15-12-2022, 13:39
- Просмотров: 297
В последнее время Microsoft сосредоточилась на разработке Teams. Компания разрабатывает удобную интеграцию с Outlook, обмен файлами на основе искусственного интеллекта, опросы с несколькими вопросами и обновление Teams Rooms для Android. Теперь, похоже, разрабатывается еще одна функция для Teams.
Если вы участвовали в больших интерактивных собраниях и презентациях в Teams, где все активно сотрудничают, вы могли наблюдать этикет, когда человек использует функцию поднятия руки в Teams, чтобы попросить разрешения выступить. Это позволяет докладчику приостановить то, что он говорит, в подходящее время, а затем позволить человеку, поднявшему свою (цифровую) руку, высказать свои мысли.
Хотя эта возможность в основном работает нормально, небольшая неприятность — особенно на больших интерактивных собраниях — может быть связана с тем, что участник забывает опустить руку после того, как он выступил. Это может привести к некоторой путанице в отношении того, поднял ли человек руку снова для последующих вопросов.
Microsoft работает над решением этой проблемы. В обновлении дорожной карты Microsoft 365 компания упомянула, что Teams предпримет действия, чтобы автоматически опустить руку человека после того, как он заговорил. По сути, Teams будет определять, когда человек заговорил, а затем предлагать ему опустить руку. Если человек не ответит на подсказку, его рука будет автоматически опущена.
Microsoft еще не определила, как долго это приглашение будет ждать ответа от участника, но эта деталь, вероятно, будет уточнена позже, поскольку общий релиз этой функции запланирован на март 2023 года, то есть через несколько месяцев. Эта возможность пока находится в разработке только для Mac и десктопных компьютеров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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