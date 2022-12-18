Microsoft теперь предлагает 15 ГБ бесплатных данных вместо 1 ГБ через Edge Secure Network в Edge Canary
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- Категория: Microsoft
- Дата: 18-12-2022, 23:11
- Просмотров: 402
Еще в апреле этого года в Microsoft Edge были замечены следы интегрированной функции под названием Secure Network. Месяц спустя компания сделала официальное объявление, добавив некоторые подробности о новой функции. В сентябре служба Microsoft Edge Secure Network Preview заработала в Canary Channel. Однако это было контролируемое развертывание, поэтому функция была предложена не всем, но те, кому она была предложена, смогли воспользоваться 1 ГБ бесплатных данных VPN.
В версии Edge Canary Build 110.0.1563.0 ограничение в 1 ГБ было удалено и теперь предлагается в 15 раз больше бесплатных данных - 15 ГБ.
Чтобы протестировать Secure Network, загрузите Microsoft Edge Canary с официального сайта и войдите в систему с помощью учетной записи Microsoft (MSA). Обратите внимание, что использование Secure Network требует наличия MSA для отслеживания использования данных. Её можно включить в разделе «Конфиденциальность, поиск и службы» в разделе Настройки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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