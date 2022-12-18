Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft теперь предлагает 15 ГБ бесплатных данных вместо 1 ГБ через Edge Secure Network в Edge Canary

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 18-12-2022, 23:11
  • Просмотров: 402

Еще в апреле этого года в Microsoft Edge были замечены следы интегрированной функции под названием Secure Network. Месяц спустя компания сделала официальное объявление, добавив некоторые подробности о новой функции. В сентябре служба Microsoft Edge Secure Network Preview заработала в Canary Channel. Однако это было контролируемое развертывание, поэтому функция была предложена не всем, но те, кому она была предложена, смогли воспользоваться 1 ГБ бесплатных данных VPN.

В версии Edge Canary Build 110.0.1563.0 ограничение в 1 ГБ было удалено и теперь предлагается в 15 раз больше бесплатных данных - 15 ГБ.



Чтобы протестировать Secure Network, загрузите Microsoft Edge Canary с официального сайта и войдите в систему с помощью учетной записи Microsoft (MSA). Обратите внимание, что использование Secure Network требует наличия MSA для отслеживания использования данных. Её можно включить в разделе «Конфиденциальность, поиск и службы» в разделе Настройки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Настройки функции Secure Network теперь доступны в Microsoft Edge Canary

Настройки функции Secure Network теперь доступны в Microsoft Edge Canary

Microsoft тестирует интегрированную службу VPN под названием «Безопасная сеть» в Edge на базе Cloudflare

Microsoft тестирует интегрированную службу VPN под названием «Безопасная сеть» в Edge на базе Cloudflare

Microsoft Edge Canary для Mac теперь поддерживает режим Super Duper Secure Mode

Microsoft Edge Canary для Mac теперь поддерживает режим Super Duper Secure Mode

Microsoft тестирует режим Super Duper Secure Mode для браузера Edge

Microsoft тестирует режим Super Duper Secure Mode для браузера Edge

Microsoft Edge Canary предлагает дополнительные опции при загрузке файлов

Microsoft Edge Canary предлагает дополнительные опции при загрузке файлов




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Mail Ru Google
+1  
Новостей: 14639
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10087