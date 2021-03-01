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Microsoft Teams получит широко востребованную функцию вызовов в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:25
  • Просмотров: 96

Компания Microsoft разрабатывает очень полезную функцию для Teams на Windows и Mac.

В настоящее время Microsoft работает над функцией Busy-on-busy. Новая функция вызова будет управлять маршрутизацией входящих вызовов, когда вы заняты на существующем вызове или собрании. В сценарии, когда вы заняты, разговаривая с кем-то другим, вам разрешено выбирать из нескольких «опций занятости»: вы можете пропустить вызовы, воспроизвести сигнал «занято» или перенаправить вызов.

«Опции занятости» не являются чем-то новым для пользователей Microsoft Teams. Администраторы уже могут настраивать режим Busy-on-busy с помощью политики из Microsoft Teams Admin Center. Но что изменится в следующем месяце, так это то, что помимо администраторов, конечный пользователь также сможет управлять своими входящими вызовами, когда он занят в существующем вызове, непосредственно из настроек вызовов в приложении Teams.

Хотя это не подтверждено, по умолчанию функция Busy-on-busy, скорее всего, будет иметь значение «Отключено» . На данный момент в настройках категории «Вызовы» можно добавлять или удалять делегатов, изменять микрофон, динамик или камеру по умолчанию, делать тестовый вызов, устанавливать правила ответа на вызовы и многое другое.



Хотя Microsoft планирует выпустить функцию Busy-on-busy для пользователей Teams на Windows и Mac в феврале, всегда есть вероятность, что компания отложит её на более поздний срок.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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