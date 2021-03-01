Microsoft Teams получит широко востребованную функцию вызовов в следующем месяце
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:25
- Просмотров: 96
Компания Microsoft разрабатывает очень полезную функцию для Teams на Windows и Mac.
В настоящее время Microsoft работает над функцией Busy-on-busy. Новая функция вызова будет управлять маршрутизацией входящих вызовов, когда вы заняты на существующем вызове или собрании. В сценарии, когда вы заняты, разговаривая с кем-то другим, вам разрешено выбирать из нескольких «опций занятости»: вы можете пропустить вызовы, воспроизвести сигнал «занято» или перенаправить вызов.
«Опции занятости» не являются чем-то новым для пользователей Microsoft Teams. Администраторы уже могут настраивать режим Busy-on-busy с помощью политики из Microsoft Teams Admin Center. Но что изменится в следующем месяце, так это то, что помимо администраторов, конечный пользователь также сможет управлять своими входящими вызовами, когда он занят в существующем вызове, непосредственно из настроек вызовов в приложении Teams.
Хотя это не подтверждено, по умолчанию функция Busy-on-busy, скорее всего, будет иметь значение «Отключено» . На данный момент в настройках категории «Вызовы» можно добавлять или удалять делегатов, изменять микрофон, динамик или камеру по умолчанию, делать тестовый вызов, устанавливать правила ответа на вызовы и многое другое.
Хотя Microsoft планирует выпустить функцию Busy-on-busy для пользователей Teams на Windows и Mac в феврале, всегда есть вероятность, что компания отложит её на более поздний срок.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Google
+2Новостей: 14647
+0Комментариев: 39463
+0Пользователей: 10087