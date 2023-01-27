Microsoft улучшит карточки профиля в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:48
- Просмотров: 69
Microsoft Teams — один из наиболее часто используемых онлайн-инструментов для совместной работы и общения, доступных в настоящее время. Это особенно полезно для компаний, которые уже являются клиентами технологического стека и сервисов Microsoft, таких как Microsoft 365. Тем не менее, софтверный гигант продолжает добавлять новые функции в Teams, чтобы привлечь еще больше пользователей. Сейчас планируются некоторые улучшения карточек профилей.
Для тех, кто не знает, карточка профиля — это пользовательский интерфейс, который вы получаете, когда наводите курсор на изображение профиля или щелкаете его в приложениях Microsoft 365, таких как Outlook и Teams. Он показывает вам некоторую основную информацию, такую как идентификаторы электронной почты, контактные номера, назначение и многое другое.
На сайте дорожной карты Microsoft 365 появилась запись улучшения карточек профиля Teams. Вскоре карточки профиля Teams смогут отображать такие сведения, как дни рождения, изменения в карьере и ожидающие приглашения на собрание.
Информация о дне рождения и изменении карьеры будет получена из вашего связанного профиля LinkedIn. Между тем, если вы запланируете собрание с кем-то, а затем наведете курсор на карточку его профиля, вы также увидите подробности из приглашения на собрание, указанные там.
Что касается доступности, улучшение должно начать развертываться в марте 2023 года для дестопных ПК с Windows и устройств Mac.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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