Пользователи веб-версии Outlook смогут добавлять местоимения в карточку профиля в следующем месяце
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:21
- Просмотров: 149
Использование правильного местоимения для человека способствует инклюзивности и заставляет другого человека чувствовать уважение. Помня об этом, Microsoft начала работу над функцией для веб-клиента Outlook, которая позволит пользователям выражать себя.
Microsoft работает над возможностью добавления местоимений в карточку профиля веб-клиентов Outlook. Крупные игроки социальных сетей, такие как Instagram, уже давно начали добавлять возможность объявления местоимения гендерной идентичности в профилях пользователей. Однако популярные почтовые службы, такие как Outlook, еще не полностью используют местоимения.
В настоящее время вы можете добавлять местоимения в подписи электронной почты в Outlook, но вам не обязательно отображать их в карточке профиля. Это изменится в следующем месяце, так как Microsoft планирует использовать местоимения в профилях Outlook в марте.
Microsoft сообщила о предстоящей функциональности на странице дорожной карты Microsoft 365, но, как и в случае со всеми перечисленными там элементами, она не описывает полные сведения о том, как эта функция будет работать.
Компания Microsoft не сообщила, когда она принесет местоимения гендерной идентичности в другие клиенты Outlook.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net]
neowin.net]
Похожие новости
Microsoft Outlook для Windows скоро позволит отправлять электронную почту с псевдонима учетной записи
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 14703
+0Комментариев: 39465
+0Пользователей: 10088