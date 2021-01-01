Пользователи веб-версии Outlook смогут добавлять местоимения в карточку профиля в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:21
  • Просмотров: 149

Использование правильного местоимения для человека способствует инклюзивности и заставляет другого человека чувствовать уважение. Помня об этом, Microsoft начала работу над функцией для веб-клиента Outlook, которая позволит пользователям выражать себя.

Microsoft работает над возможностью добавления местоимений в карточку профиля веб-клиентов Outlook. Крупные игроки социальных сетей, такие как Instagram, уже давно начали добавлять возможность объявления местоимения гендерной идентичности в профилях пользователей. Однако популярные почтовые службы, такие как Outlook, еще не полностью используют местоимения.

В настоящее время вы можете добавлять местоимения в подписи электронной почты в Outlook, но вам не обязательно отображать их в карточке профиля. Это изменится в следующем месяце, так как Microsoft планирует использовать местоимения в профилях Outlook в марте.

Microsoft сообщила о предстоящей функциональности на странице дорожной карты Microsoft 365, но, как и в случае со всеми перечисленными там элементами, она не описывает полные сведения о том, как эта функция будет работать.



Компания Microsoft не сообщила, когда она принесет местоимения гендерной идентичности в другие клиенты Outlook.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net]
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