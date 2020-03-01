Microsoft анонсировала конференцию Microsoft Inspire 2023
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:08
- Просмотров: 0
Microsoft сообщила, что конференция Inspire 2023 пройдёт 18-19 июля. Однако четвертый год подряд Microsoft Inspire будет полностью виртуальным мероприятием.
Если вы не знаете о конференции, Microsoft Inspire проводится, когда компания может информировать своих многочисленных сторонних партнеров о своих планах и планах на следующий год или около того. Это также мероприятие, которое партнеры Microsoft могут использовать для демонстрации и объявления новых продуктов, использующих технологии и службы Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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