Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в марте 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:50
- Просмотров: 167
Каждый месяц Microsoft добавляет множество новых функций в Excel на разных платформах, а затем составляет краткий обзор всех новых функций в виде удобного списка.
Пользователи веб-версии Excel могут воспользоваться утилитой проверки производительности. Это автоматически дает предложения по удалению нежелательного форматирования из ячеек, которые могут замедлять работу вашей рабочей книги при ее открытии, но вы также можете запустить ее вручную, перейдя во вкладку «Рецензирование».
Кроме того, пользователи веб-версии Excel могут использовать карточки Formula Argument Assistance , которые отображаются при написании формулы. Они отображают дополнительную информацию о вычислении и его аргументах, поэтому вам не нужно обращаться к внешним ресурсам за помощью. Наконец, основываясь на отзывах пользователей, Microsoft реализовала поведение перетаскивания на панели «Запросы», чтобы вы могли сортировать свои запросы и перетаскивать их между папками.
Что касается Excel для Windows, ненадежные надстройки Excel XLL можно заблокировать для улучшения безопасности. В прошлом месяце эта функция была доступна только для инсайдеров.
Кроме того, чтобы упростить совместную работу, пользователи Windows и Mac могут использовать @mentions для назначения задач участникам. После того, как задача выполнена, назначенный получает электронное письмо, информирующее его о том, что у задачи есть его имя.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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