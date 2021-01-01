Microsoft Teams получает функцию My Day в Tasks by Planner и To Do
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:53
- Просмотров: 76
Приложение Microsoft Teams — это больше, чем просто онлайн-чат и служба видеоконференций. Оно также может помочь людям отслеживать свои задания с помощью приложения Tasks by Planner and To Do. На этой неделе приложение получило функцию под названием My Day. Это простое дополнение, но оно должно быть очень эффективным для людей, у которых много ежедневной работы и личных обязательств.
В посте в блоге Microsoft говорится:
Представление My Day объединяет задачи из различных источников, таких как Microsoft To Do, Microsoft Planner (задачи, назначенные вам в планах) и отмеченных электронных писем из Microsoft Outlook. Теперь вы можете просматривать все свои задачи в едином унифицированном интерфейсе. Если вас беспокоит задача сегодня, просто добавьте ее в My Day «Мой день», щелкнув задачи правой кнопкой мыши и выбрав опцию «Добавить в My Day».
Списки My Day также могут быть организованы по приоритету или по дате выполнения. Когда одна задача в списке завершена, вы можете пометить ее, и она исчезнет, чтобы вы могли четко видеть, какие задачи еще нужно выполнить.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+5Новостей: 14822
+0Комментариев: 39468
+0Пользователей: 10095