Microsoft Teams получает функцию My Day в Tasks by Planner и To Do

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:53
  • Просмотров: 76

Приложение Microsoft Teams — это больше, чем просто онлайн-чат и служба видеоконференций. Оно также может помочь людям отслеживать свои задания с помощью приложения Tasks by Planner and To Do. На этой неделе приложение получило функцию под названием My Day. Это простое дополнение, но оно должно быть очень эффективным для людей, у которых много ежедневной работы и личных обязательств.

В посте в блоге Microsoft говорится:

Представление My Day объединяет задачи из различных источников, таких как Microsoft To Do, Microsoft Planner (задачи, назначенные вам в планах) и отмеченных электронных писем из Microsoft Outlook. Теперь вы можете просматривать все свои задачи в едином унифицированном интерфейсе. Если вас беспокоит задача сегодня, просто добавьте ее в My Day «Мой день», щелкнув задачи правой кнопкой мыши и выбрав опцию «Добавить в My Day».


Списки My Day также могут быть организованы по приоритету или по дате выполнения. Когда одна задача в списке завершена, вы можете пометить ее, и она исчезнет, чтобы вы могли четко видеть, какие задачи еще нужно выполнить.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Planner теперь позволяет пользователям перемещать задачи в любой из своих планов

Microsoft Planner теперь позволяет пользователям перемещать задачи в любой из своих планов

Microsoft Teams получает возможность создания задач Planner и To Do из чатов или сообщений канала

Microsoft Teams получает возможность создания задач Planner и To Do из чатов или сообщений канала

Microsoft упростит название приложения Tasks в Teams

Microsoft упростит название приложения Tasks в Teams

Задачи в Planner и Microsoft Teams будут поддеривать до 25 меток и цветов

Задачи в Planner и Microsoft Teams будут поддеривать до 25 меток и цветов

Microsoft Planner и Tasks в Teams добавляют больше визуальных подсказок для проверки прогресса

Microsoft Planner и Tasks в Teams добавляют больше визуальных подсказок для проверки прогресса




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14822
+0  
Комментариев: 39468
+0  
Пользователей: 10095