Microsoft добавит интеграцию macOS в Universal Print
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:14
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Microsoft недавно добавила в дорожную карту Microsoft 365 примечательный пункт, касающийся инструмента печати Universal Print. Это дополнение обеспечивает полную интеграцию продукта с macOS, обеспечивая бесперебойную печать из любого приложения на платформе.
Первоначально Universal Print был анонсирован весной 2020 года, а через год, весной 2021 года, был запущен как новый сервис для образовательных и корпоративных клиентов. По сути, это способ управления принтерами от Microsoft, при котором предприятиям не требуется наличие выделенного сервера печати, а также требования к драйверам принтеров.
За последние годы Microsoft разрабатывала и добавляла дополнительные интеграции в Universal Print. В конце 2021 года была добавлена совместимость с веб-версией Microsoft Excel, а также усовершенствования, ориентированные на предприятия, такие как возможность предоставления поддержки делегированного администратора для локализованного управления. Информация, доступная на странице заданий принтера, также была добавлена в конце 2022 года.
Это обновление Universal Print указано как находящееся в разработке, и в настоящее время его предварительная версия должна быть доступна в июне 2023 года, а полное развертывание должно начаться в сентябре 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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