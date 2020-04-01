PowerToys скоро может упростить запуск утилит с помощью встроенного лаунчера

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:05
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Microsoft и сообщество разработчиков работают над добавлением новых функций в PowerToys. Будущие обновления могут добавить предложенную почти три года назад опцию — возможность запуска утилит с помощью лаунчера PowerToys Run.

PowerToys Run - это лаунчер, похожий на панель поиска, которая позволяет вам искать файлы, выполнять вычисления, выполнять команды, перемещаться по реестру, конвертировать единицы измерения и многое другое. Просто нажмите Alt + Space (сочетание клавиш по умолчанию) и начните вводить свой запрос. К сожалению, на данный момент PowerToys Run не поддерживает запуск других утилит PowerToys, что постепенно становится проблемой, поскольку количество инструментов неуклонно растет с каждым крупным обновлением. Предстоящее обновление PowerToys Run может вскоре исправить это.



Как предложил пользователь под ником «davidegiacometti», обновленный PowerToys Run позволит вам ввести название инструмента, который вы хотите найти, а также получить список запущенных утилит с быстрым переходом к соответствующим разделам настроек. Согласно посту, опубликованному в репозитории PowerToys на GitHub, проект все еще нуждается в доработке, поэтому не ждите, что он появится завтра.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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