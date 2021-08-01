Microsoft выпустила PowerToys 0.69.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:29
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.69.1.

Вот список исправлений:

• #25254 - Исправлена проблема, из-за которой окно Registry Preview принимало слишком большой размер для экрана после открытия большого файла;
• #25334 - Исправлен сбой в приложении Настройки после выбора новой опции «Бодрствовать до истечения срока действия» функции «Бодрствовать в часовых поясах с отрицательным смещением относительно UTC»;
• #25253 - Исправлено неправильное меню и прозрачный фон всплывающей подсказки в Registry Preview;
• #25273 - Добавлены Ctrl+S и Shift+Ctrl+S в качестве сочетаний клавиш для сохранения в Registry Preview;
• #25284 - Исправлены иконки Registry Preview в некоторых системах;
• #25252 - Скрытие хэшей установщика заметок о выпуске на странице «Что нового»;
• #25398 - Добавлен код, чтобы избежать сбоев из-за недавних изменений в Shortcut Control;
• #25250 - Исправлен сбой при попытке открытия или сохранения файла, когда Registry Preview запущена с правами администратора;
• #25395 - Исправлена функциональность командной строки для Awake;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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