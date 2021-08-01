Microsoft выпустила PowerToys 0.69.1
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:29
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.69.1.
Вот список исправлений:
• #25254 - Исправлена проблема, из-за которой окно Registry Preview принимало слишком большой размер для экрана после открытия большого файла;
• #25334 - Исправлен сбой в приложении Настройки после выбора новой опции «Бодрствовать до истечения срока действия» функции «Бодрствовать в часовых поясах с отрицательным смещением относительно UTC»;
• #25253 - Исправлено неправильное меню и прозрачный фон всплывающей подсказки в Registry Preview;
• #25273 - Добавлены Ctrl+S и Shift+Ctrl+S в качестве сочетаний клавиш для сохранения в Registry Preview;
• #25284 - Исправлены иконки Registry Preview в некоторых системах;
• #25252 - Скрытие хэшей установщика заметок о выпуске на странице «Что нового»;
• #25398 - Добавлен код, чтобы избежать сбоев из-за недавних изменений в Shortcut Control;
• #25250 - Исправлен сбой при попытке открытия или сохранения файла, когда Registry Preview запущена с правами администратора;
• #25395 - Исправлена функциональность командной строки для Awake;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 62
Пользователей: 1
Гостей: 61
Роботы: Google Yandex
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 61
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14837
+0Комментариев: 39468
+0Пользователей: 10095