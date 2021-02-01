Пользователи теперь могут опробовать функцию «Представление выступающего» в Microsoft Teams Public Preview
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:12
- Просмотров: 94
Старая «классическая» бесплатная версия Microsoft Teams, возможно, закрылась, но Microsoft продолжает обновлять свою текущую версию. Сегодня компания объявила о новом представлении видеособраний Teams.
В блоге Microsoft содержится подробная информация об этой функции, которая называется «Представление выступающего»:
Представление выступающего можно выбрать с помощью переключателя представления на собраниях, что позволяет участникам собрания легко отслеживать текущего активного выступающего. Это особенно эффективно в сценариях с ограниченным числом ключевых докладчиков и большой аудиторией, таких как ратуши, тренинги или лекции – особенно с точки зрения студента.
Microsoft утверждает, что функция «Представление выступающего» выводит основного выступающего на экран в видео с более высоким разрешением, чем обычно. Она также использует плитки формата 16:9, чтобы у выступающего было достаточно места для жестов руками, чтобы он был более заметен на экране.
Настроить функцию «Представление выступающего» также довольно просто. Просто нажмите на иконку «Представление» сверху, а затем выберите опцию «Представление выступающего».
Эта функция в настоящее время доступна в сборке Microsoft Teams Public Preview и только для платформ Windows или macOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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