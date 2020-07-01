Microsoft объявляет о крупном обновлении для Lists
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:18
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Microsoft объявила о крупном обновлении своего приложения Lists, поскольку оно обещает обеспечить «удвоенную скорость и вдвое меньшее количество хлопот». Не вдаваясь в подробности, компания заявляет, что приложение Lists может загружаться в два раза быстрее благодаря различным оптимизациям, выполненным внутри приложения. Помимо этого, пользовательский опыт (UX) также претерпевает изменения. Например, кнопка «Сгруппировать по» получила обновление.
Помимо улучшения скорости и обновлений UX, приложение Lists также получает обновления в других областях. Они приведены ниже:
• Улучшения представления календаря: Представление календаря — макет недели;
• Fantastic Forms: Новый опыт форм для сбора информации;
• Готовые шаблоны:
• Интеграция одобрений;
• Кастомные шаблоны списков;
• Потоки, упакованные в кастомные шаблоны списков
• Комментирование (iOS);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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