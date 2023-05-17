Microsoft делится более подробной информацией о том, как Edge открывает ссылки Outlook
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- Категория: Microsoft
- Дата: 17-05-2023, 20:39
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Еще в феврале Microsoft представила большое изменение в Outlook и Teams, поскольку ссылки браузера по умолчанию открывались на боковой панели Edge. Многие ИТ- и системные администраторы, а также пользователи в целом остались недовольны. Microsoft объяснила, что ее целью было улучшить рабочий процесс, максимально устранив переключение между задачами. Эта функция доступна, начиная с версии Outlook Build 16.0.16227.20280 или более поздней версии, согласно документации компании.
Компания выпустила статью поддержки с разделом часто задаваемых вопросов, в котором описаны основы.
Однако Microsoft обновила статью, добавив еще один пункт о том, что Gmail получит поддержку этой функции в будущем.
Работает ли эта функциональность для всех учетных записей электронной почты?
В настоящее время возможность просмотра сообщения электронной почты на боковой панели Edge в режиме «бок о бок» с веб-контентом включена для рабочих и учебных учетных записей, а также для учетных записей Microsoft, таких как Outlook, Hotmail, Live и MSN. Мы работаем над тем, чтобы включить эту функцию для сторонних учетных записей в Outlook, начиная с Gmail, чтобы создать единый опыт для пользователей разных почтовых провайдеров.
В настоящее время возможность просмотра сообщения электронной почты на боковой панели Edge в режиме «бок о бок» с веб-контентом включена для рабочих и учебных учетных записей, а также для учетных записей Microsoft, таких как Outlook, Hotmail, Live и MSN. Мы работаем над тем, чтобы включить эту функцию для сторонних учетных записей в Outlook, начиная с Gmail, чтобы создать единый опыт для пользователей разных почтовых провайдеров.
С тех пор Microsoft обновила URL-адрес статьи поддержки, поскольку компания также изменила название документа. Ранее статья называлась «Оставайтесь в потоке с Microsoft 365 в Microsoft Edge», которая теперь была переименована в «Электронные письма Outlook открываются рядом с веб-ссылками в Microsoft Edge».
Она добавила еще три пункта в раздел часто задаваемых вопросов. В них объясняется, как пользователи могут остановить автоматическое открытие электронной почты на боковой панели Edge или как удалить иконку приложения Outlook с боковой панели.
Интересно, что Microsoft также добавила вопрос, касающийся пользователей, пытающихся сделать Edge браузером по умолчанию в Windows. Об этом Microsoft любит напоминать пользователям.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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