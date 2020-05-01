Веб-версия Excel получает функцию Immersive Reader
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:57
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На этой неделе Microsoft сообщила, что функция Immersive Reader будет добавлена в веб-версию Excel.
Как и предыдущие версии, функция Immersive Reader для веб-версии Excel предназначена для помощи людям, испытывающим трудности с чтением, включая тех, кто страдает дислексией. Microsoft заявила в своем блоге, что оптимизированный макет Immersive Reader позволяет людям с дислексией читать на 10 процентов быстрее по сравнению с обычным макетом. Это также приводит к уменьшению количества ошибок чтения на 50 процентов.
Microsoft описала основные функции Immersive Reader для пользователей Excel:
• Увеличение межсимвольного интервала и межстрочного интервала;
• Разбиение слов на слоги;
• Фокусировка на одной или только на нескольких линиях одновременно;
• Изменение цвета фона представления;
• Выделение некоторых частей речи;
• Ассоциирование изображения со словом с помощью словаря в картинках;
• Чтение содержимого вслух;
• Перевод контента на лету;
Чтобы запустить новую функцию, пользователям Excel достаточно выделить ячейку с текстом. Затем на верхней ленте они могут нажать на Вид, а затем на Immersive Reader. После этого документ Excel переключится в полноэкранный формат для этой функции. Более подробную информацию об использовании Immersive Reader можно найти на странице онлайн-поддержки Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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